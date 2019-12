Prévia carnavalesca nas Rocas terá show de Lane Cardoso

Cantora Lane Cardoso faz show ao final do desfile.

Lane Cardoso e a banda Traz a Massa estarão esperando os foliões na Ribeira, após longa caminhada no bairro das Rocas. A concentração dos quatro blocos será em frente à antiga Casa da Música, na praia do Meio, às 17h30.“Os blocos seguem pelas ruas do bairro até a Ribeira, chegando à arena fechada, onde só poderá entrar quem estiver com o abadá”, diz o folião Stênio Cid, um dos coordenadores do evento. As camisetas estão à venda em Quécia Variedades, localizada na rua Expedicionário José Varela, 71, ou pelo telefone 3211-2917.Quem inicia a festa é o bloco infantil Canguleirinhos, que disponibiliza 1500 abadás para as crianças, com a banda Bagaceira do Brasil.A versão adulta do bloco, os Canguleiros, tem história. De acordo com Stênio Cid, vem de uma rivalidade entre Zona Oeste e Centro de Natal.“Os canguleiros eram os moradores das Rocas porque comiam o peixe Cangu. Quem era do Centro da cidade, era Xaria”, explicou.A atração desse bloco será o pernambucano Almir Rouche. Conhecido pelos carnavais tradicionais do Nordeste, ele canta da ciranda ao forró-pé-de-serra.Os outros blocos são Axé Oba, puxado pela manda homônima e Carcará, resgatando a tradição do evento com orquestra de frevo.Segundo Stênio, a estimativa é de que, na oitava edição do CarnaRocas, participem pelo menos 15 mil pessoas, entre foliões e pessoas que trabalham e acompanham a festa.