Walter Alves espera que Wilma exponha ações para combater crise

Gabriela Barreto

No entendimento do filho do senador Garibaldi Filho, é necessário que a governadora apresente as ações que serão implementadas para o combate ao analfabetismo no estado que, de acordo com o deputado, chega a quase 20%. Além disso, Walter cobra informações sobre a gestão em 2008.“Espero que a governadora relate dados da gestão, mostrando como está a Agenda do Crescimento e o que de concreto será feito para se combater a crise financeira”, explicou.Desde o seu primeiro ano como deputado Walter Alves cobra do Governo do Estado que o custeio da máquina operacional seja diminuído, como forma de que o Executivo amplie o poder de investimento. Com a crise financeira internacional, o peemedebista reforça a tese.“É um ponto que sempre venho batendo (diminuição do custeio). A arrecadação do estado vem crescendo ano a ano, mas os investimentos, paradoxalmente, não sobem. Agora, com a crise financeira, é ainda mais importante que o Governo utilize melhor os recursos e aumente a capacidade de investimentos”, explicou o deputado.Sobre a postura do PMDB na Assembléia, Walter Alves disse que não poderia falar pelos outros três deputados, mas afirmou que ele vai manter postura independente, “votando de acordo com a consciência”. “Já votei em inúmeras matérias contra o Governo, como votei em inúmeras favoráveis”, relembrou.