INSS já contabiliza aumento na concessão de aposentadorias

A Previdência Social do Brasil passou por um processo de modernização. Os pedidos de aposentadoria por idade dos trabalhadores urbanos empregados ou que contribuam individualmente estão sendo feitas em um tempo médio de 30 minutos e a demanda tem aumentado desde o começo da facilitação. Entre 2 e 11 de janeiro foram concedidas 17 aposentadorias por idade urbanas nas 11 unidades de atendimento gerenciadas por Natal.Além das quatro agências localizadas na capital potiguar e unidade móvel, as agências de Santa Cruz, Santo Antônio, João Câmara, Parnamirim, Currais Novos e Ceará-Mirim integram o grupo.“Está havendo uma boa divulgação pela mídia e esperamos que cresça ainda mais a procura por essa modalidade de aposentadoria”, especula a chefa substituta da seção de atendimento, Vilma Abreu.Em dezembro de 2008, 5.144 benefícios foram requeridos nas agências de Natal. Deste número, 3,9% dos benefícios concedidos foram de aposentadoria por idade na categoria urbana, contabilizando 201 das 727 solicitações de aposentadoria por idade.São beneficiados os homens acima de 65 anos e mulheres que chegaram aos 60 que tenham no mínimo 14 ou 15 anos de contribuição (180 mensais), a depender da data da primeira parcela.Antes, o idoso deve agendar sua visita ao INSS, por meio do telefone 135 ou pelo site www.previdencia.gov.br no link para agendamento eletrônico.De acordo com Vilma Abreu, das 763 vagas de aposentadorias por idade reservadas para a gerência de Natal, 387 já foram agendadas.“O segurado deve levar os principais documentos de identificação; carteiras de identidade e de trabalho e CPF”, informa o chefe de Serviços e Benefícios, Arlindo de Andrade.Aposentadorias por tempo de contribuição serão inseridas no novo sistema em março deste ano. E os trabalhadores rurais e pescadores artesanais terão a facilidade somente no próximo semestre.Para Arlindo de Andrade, os outros tipos de aposentadoria ainda não foram inseridos no sistema porque os beneficiários não possuem vínculos empregatícios.“O processo é mais complexo. Os sindicatos informam ao INSS e é feita uma entrevista no ato do requerimento, que não dá para ser concluída em meia hora”, explica.