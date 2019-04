PM é preso acusado de duplo homicídio em Martins Soldado trabalha no 10º Batalhão de Polícia Militar, em Assu, e está detido por força de um mandado judicial.

O mistério em torno do duplo homicídio ocorrido do dia 14 deste mês está praticamente esclarecido. Um soldado que trabalha no 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) de Assu está preso por força de um mandado judicial.



Ele é apontado como o autor dos disparos e um colega dele, que trabalha na 7º Companhia de Patu, está sendo investigado como cúmplice. Agora o mistério está em torno do que teria motivado um crime tão violento. Um deles já responde por tentativa de homicídio.



De acordo com a delegada Sheila Maria, que responde por Martins e tem presidido toda a investigação, logo no início dos trabalhos foram levantadas suspeitas sobre a participação de policiais civis ou militares na execução do agricultor Deyff Kennedy Alves da Silva, que tinha 22 anos, e sua namorada, a estudante Sanelle Lauane de Lima e Silva, 17.



O soldado Haroldo Oliveira da Silva, 32 anos, foi recolhido preventivamente na segunda-feira passada, enquanto sua prisão temporária (por 30 dias) era decretada. A ordem judicial foi assinada ainda naquela noite e cumprida no outro dia.



O primeiro motivo que fez os investigadores levantarem suas suspeitas sobre a participação de policiais foram as armas usadas no crime. O próximo passo era encontrar policiais que estavam na mesma festa que as vítimas.



Um deles era Haroldo, que estava na companhia do cabo Giliard, lotado no Batalhão de Patu. Ambos já tinham trabalhado naquela região e esse seria mais um indício. "A gente começou a partir do tipo da arma. É um calibre de uso da polícia e o fato de estarem na cidade dois policiais do GTC de Assu e de Patu", conta Sheila, referindo-se às cápsulas de P.40 apreendidas.



"Ele (Haroldo) desapareceu da festa e da cidade sem dar satisfação a ninguém. Não foi nem à casa das pessoas que ele estava hospedado", explica a delegada, ressaltando que mesmo assim, ainda não era o suficiente para o militar ser apontado como um suspeito.



Dias depois do crime, o próprio soldado Haroldo produziu a prova que faltava para atestar sua participação no crime. O comandante do Batalhão de Assu, tenente-coronel Eliezer Rodrigues Felismino, foi procurado por um soldado daquela unidade que achou estranha a postura do seu colega de profissão.



Na manhã seguinte ao duplo homicídio de Martins, o suspeito procurou o amigo e pediu para ele trocar o cano de sua arma, alegando que ela estaria com problemas (caso fosse descoberto, a arma usada no crime estaria com o amigo). "Ele chegou em Assu por volta das 6h e pediu pra trocar o cano da arma. O colega, após começar a ouvir que tinha havido esse crime e que tinha policiais envolvidos, procurou seu superior e entregou as armas", explica Sheila Maria, esboçando a linha que adotou em sua investigação e a partir daí passou a trabalha em conjunto com o oficial militar.



Diante dessa gama de provas, continua a bacharela, uma outra bastante contundente veio reforçar ainda mais as suspeitas contra Haroldo e seu colega Giliard. Várias pessoas que moram na cidade e estavam na mesma festa foram ouvidas sobre o crime. "Venho me dedicando bastante para elucidar esse caso", justifica Sheila Maria, explicando que uma das vítimas reforçou a sua linha de investigação. "Uma testemunha viu um carro lá perto do local onde o corpo da menina foi abandonado e esse veículo é muito parecido com o que os dois utilizavam", destaca a autoridade policial.



A partir das provas produzidas no inquérito presidido pela delegada Sheila Maria com a ajuda de outros delegados, como Roberto Moura, titular da Regional de Patu, e Normando de Lira Feitosa, de Assu, ela solicitou a prisão provisória contra Haroldo e Giliard.



Mas, a juíza da Comarca de Pau dos Ferros, Suzana Paula Diá Dantas, não achou subsídios para mandar prender Giliard e decretou apenas a reclusão de Haroldo, que também teve ordem de busca para sua casa, onde foi apreendida outra arma. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma sem permissão.



Falta saber se o outro PM foi cúmplice

As armas usadas pelo soldado Haroldo, o cabo Giliard e o outro policial que foi envolvido na trama foram todas apreendidas e estão sendo periciadas no Instituto Técnico-científico de Polícia (ITEP) de Natal. O resultado, diante da gravidade do caso, deverá ser divulgado dentro de poucos dias. O prazo normal é de até trinta dias após a entrega de todo o material apreendido.



"A gente está só esperando a conclusão da perícia para saber se o outro PM está envolvido. Do Haroldo já é certo, mas com relação a Giliard a gente ainda está investigando", declara a delegada Sheila Maria, que é titular de Caraúbas e responde por outras cidades do Médio Oeste Potiguar. "Foram três armas apreendidas, o outro PM também teve sua arma apreendida para averiguação, já que ele alegou que havia sido feita essa troca", enfatiza.



O exame que deverá mostrar se, de fato, os dois policiais estão envolvidos ou não é simples. As armas que eles usavam serão comparadas com as cápsulas apreendidas junto ao corpo das duas vítimas. Cada arma tem uma espécie de identidade no cano. Quando uma bala é disparada, é feito um rastro único. É a partir desse rastro que é possível identificar de qual arma partiu o disparo e assim identificar autores de crimes com este.



Motivação das mortes ainda é um mistério

Apesar do caso está perto do desfecho, faltando apenas provar ou não a participação do outro militar, a motivação ainda é uma grande incógnita para os investigadores. "A gente ainda está procurando. Ele (Haroldo) não tinha nenhuma ligação com as partes. Então, acreditamos que seja por um motivo fútil, assim como o crime que ele cometeu em Almino Afonso. Não houve luta, não houve nada. Na festa não teve nenhum problema", complementa a delegada civil de Caraúbas.



Porém, de acordo com Sheila Maria, já foi descartada qualquer ligação com vários trechos de conversas que Sanelle matinha com algumas pessoas através da Internet. "Existia ligação dela com o Orkut, MSN, mas tudo isso foi descartado", comenta Sheila.



"O mistério agora é a motivação. Queremos saber se foi só uma mente paranóica, por exemplo. O casal estava namorando em um local mais afastado... Não sei se isso foi o suficiente para ele cometer um crime dessa natureza", especula Sheila, enfatizando que esse mistério poderá ser esclarecido mais facilmente se o suspeito confirmar sua participação no crime. Por enquanto, ele ainda não foi ouvido oficialmente sobre isso.



Fonte: De Fato