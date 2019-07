Receita libera consulta a lote residual do Imposto de Renda Dinheiro estará disponível para saque na rede bancária a partir do dia 22 deste mês

A Receita Federal do Brasil liberou hoje (14) consulta a lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de 2003, envolvendo 596 declarações que ficaram retidas na malha fina.



O dinheiro estará disponível para saque na rede bancária a partir do dia 22 deste mês (quinta-feira da próxima semana) e terá correção de 84,61%, calculada pela taxa básica de juros, a Selic.



Do total, 214 contribuintes vão ter imposto a receber, no valor de R$ 1,1 milhão; 222 terão imposto a pagar, no total de R$ 237,7 mil, e 160 pessoas não terão imposto a pagar ou a receber.



A consulta pode ser feita na página da Receita na internet, (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo Receitafone (146).