Acusado de três homicídios e traficante são presos em operação de policiais do RN e da PB Humberto Alves Saldanha, o “galego de Antenor”, 28, e José Luis Ferreira Lima, o “Luisinho”, 21, foram detidos em uma fazenda na cidade de São José do Brejo do Cruz.

Uma operação envolvendo policiais da delegacia de Catolé do Rocha, na Paraíba, e da 2ª Sessão de Polícia, em Caicó resultou na prisão de Humberto Alves Saldanha, o “galego de Antenor”, 28, e José Luis Ferreira Lima, o “Luisinho”, 21. Os dois homens já respondem a crimes como homicídios e assaltos.



O delegado Roberto Moura, titular da 7ª Delegacia Regional de Polícia, em Patu, informou que “galego de Antenor” é acusado de matar José Reis de Melo, o “Zé Vieira”, crime ocorrido em maio de 2006. “Ele confessou esse crime e o de outras duas pessoas: uma identificada por ‘Didi’, em Jucurutu, e a outra conhecida por ‘cachorra preta’, em Campo Grande. Além disso, ele responde por um assalto em Caicó e outro em Brejo do Cruz (na Paraíba)”, informou.



O outro homem preso pelos policiais é foragido da delegacia de Jucurutu onde estava preso por tráfico de drogas. Segundo informações do delegado, os dois estavam escondidos no sítio Tanques. "Fizemos um cerco com os policiais e não houve como eles reagirem", explicou. "Foram três anos de investigação para se chegar até o 'galego' nesta terça-feira", revelou Roberto Moura.



Depois de deterem os acusados, os policiais apreenderam dentro da casa uma espingarda calibre 12 de repetição, uma espingarda calibre 16 e três revólveres calibre 38. "Galego" e "Luisinho" foram levados para a delegacia de Catolé do Rocha, mas o delegado Roberto Moura disse que vai buscar uma forma de trazê-los para o Rio Grande do Norte.