Segurados com cartões de final 7 e 2 recebem benefício

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deposita hoje (3) os benefícios dos segurados que ganham acima do piso previdenciário e têm cartões de pagamento com final 7 e 2, desconsiderando-se o dígito. Também será depositado o pagamento dos que ganham até um salário mínimo e têm cartão de final 7.O pagamento de benefícios vai até sexta-feira (6). No total, a folha de janeiro terá 26.118.251 benefícios - 18.203.821 urbanos (R$ 12.243.534.685,03) e 7.914.430 rurais (R$ 3.031.982.814,52).Desse total, 11.051.127 recebem por meio de depósito em conta corrente e os 15.067.124 restantes utilizam cartão magnético.Os segurados que tiverem dúvidas sobre o calendário podem ligar para os operadores da Central 135 ou acessar a internet