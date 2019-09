Wilma e Micarla reúnem-se com ministro para discutir crise na Saúde

Arquivo Wilma e Micarla buscam solução para crise da Saúde.

Em reunião com José Gomes Temporão, na terça-feira (27), em Brasília, Micarla de Sousa foi convidada para um novo encontro já na quinta-feira, aproveitando a presença da governadora na capital federal para o encontro dos governadores com o presidente Lula e, dessa forma, ficaria viabilizada a reunião do ministro com as duas gestoras.Com a recuperação de Wilma, que teve sua viagem ameaçada devido a uma crise de labirintite, o encontro foi confirmado para as 10h30 da quinta-feira, no Ministério da Saúde. O objetivo do ministro é mediar uma solução para o impasse entre o Governo e médicos potiguares que atendem pelo SUS.

Lula

O encontro dos governadores com o presidente Lula começou pontualmente às 17h (18h, no horário de Brasília). A governadora Wilma está acompanhada na reunião do secretário de Planejamento Vagner Araújo.