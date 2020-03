Dia decisivo para o craque Hernanes Meia tricolor será julgado no TJD/SP, mas advogado está confiante em absolvição.

Após o empate no clássico contra o Corinthians, esta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, será dia de outra decisão para o São Paulo, e o protagonista é o meia Hernanes. Ele será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD/SP), em sessão que terá início às 18h, e corre o risco de pegar até três partidas de suspensão.



Ao lado da defesa do jogador está o fato de que Hernanes é réu primário. Assim, o advogado do clube acredita que o máximo que poderá acontecer é a punição de uma partida, já cumprida automaticamente.



“A gente vai tentar a absolvição, estamos confiantes nisso. Ele é primário e por isso já receberia a pena mínima. Não vou adiantar muito para não entregar o ouro ao bandido”, disse o advogado Roberto Armelin ao site Justicadesportiva.com.br.



Hernanes responderá pela expulsão no jogo contra o Botafogo/SP. De acordo com o relato da súmula do árbitro Paulo Roberto Ferreira, o meia tricolor foi expulso por ter segurado pela camisa, com as mãos, o seu adversário, na disputa da bola, para evitar a ocorrência de um contra-ataque. Ele já tinha sido advertido anteriormente com cartão amarelo.



O jogador foi denunciado por infração ao artigo 255 (Praticar ato de hostilidade contra adversário ou companheiro de equipe) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê como pena a suspensão de uma a três partidas. Hernanes cumpriu suspensão automática contra a Ponte Preta na última próxima quinta-feira, dia 12. Caso ele receba mais do que a pena mínima, pode ser desfalque nos jogos contra o Barueri e o Oeste.



Atraso pode atrapalhar o Tricolor



O São Paulo terá que responder novamente por atraso. O clube foi multado em R$ 500 por essa mesma infração na estreia do Campeonato Paulista. No jogo contra o Botafogo/SP, o time demorou três minutos para entrar em campo e pode ser multado em até R$ 3mil.



O clube foi denunciado no artigo 215 (Deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente) do CBJD combinado com o artigo 21 do Regulamento da competição (A associação deverá apresentar-se em campo até oito minutos antes do horário marcado para o início da partida, e até dois minutos antes do horário marcado para o reinício), que prevê multa de até R$ 1mil por minuto.