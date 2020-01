Vereadores de Natal participam de encontro em Brasília

Elpídio Júnior Júlia Arruda participa de Encontro Nacional dos Vereadores do Brasil.

A vereadora Júlia Arruda (PSB) falou à reportagem dona manhã desta terça-feira (10). Além dela estão no evento que será realizado no Hotel Nacional, os vereadores Júlio Protásio (PSB) e Ney Júnior (DEM).Júlia que inicia seu primeiro mandato na CMN, destaca a importância de participar de encontros como este: “é necessário para que eu possa me familiarizar com o processo político também à nível nacional”.Entre os palestrantes, nomes como o do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes e o senador Fernando Collor de Melo (PTB-AL) atraem participantes de todo o país que a partir das palestras poderão compreender melhor como as ações em Brasília repercutem diretamente no trabalho dos vereadores nos municípios.