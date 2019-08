Turistas morrem carbonizados em Ponta Negra Um espanhol e uma capixaba morreram durante incêndio na casa onde estavam. Filho do casal foi salvo por vizinhos.

Uma tragédia abalou a comunidade da Vila de Ponta Negra, na madrugada desta quinta-feira (22). Um casal de turistas morreu durante um incêndio na casa onde estava, na rua Antônio de Nanã. Um espanhol e uma capixaba são as vítimas.



Um filho do casal escapou do incêndio após ser salvo por vizinhos e levado para o SOS criança.



O incêndio começou por volta da meia-noite. Os vizinhos viram fumaça saindo da casa e acionaram a polícia. Alguns homens entraram na casa e resgataram o menino, mas não tiveram como salvar o casal. O espanhol e a capixaba já tinham morrido por asfixia.



Ainda não se pode afirmar o que provocou o incêndio. A equipe da delegacia de Ponta Negra vai investigar o caso.