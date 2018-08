"Classifico como abuso, é crime. É excesso do direito de greve, diz promotora da saúde

A declaração é da promotora de Defesa da Saúde, Iara Maria Pinheiro, referindo-se as paralisações nos atendimentos do Hospital Walfredo Gurgel e Santa Catarina.Ela explica que a Promotoria vai investigar e se comprovar o excesso de greve poderá punir os responsáveis.“Caso esteja acontecendo, classifico como abuso, é crime. É excesso do direito de greve”, diz a promotora.Ela acrescenta que “entendo que a greve dos servidores é legal e está amparada pela lei. Porém, não deve haver abusos”.Segundo Iara Maria Pinheiro, no campo cível pode ser movido uma ação por dano coletivo ou difuso e no campo penal, que é pessoal, pode acarretar em detenção.“No caso do Sindsaúde, que é um colegiado, o processo vai direcionado nas pessoas dos dirigentes do sindicato. E no caso do Sinmed, vai para o presidente”. A promotora declara que deverá investigar as mobilizações para só após tomar alguma medida cabível.