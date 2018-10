Brasil goleia Portugal com grande atuação Luís Fabaino, autor de três gols, e Robinho, em grande noite, ofuscaram as estrelas Kaká e Cristiano Ronaldo.

Os maus presságios sobre a saída de Dunga. Os plantadores de boatos, identificados pelo próprio treinador, sem citar nomes, vão ter que esperar mais um pouco para ver o treinador gaúcho pelas costas. O time do Brasil teve uma bela atuação e encerra a temporada com tranqüilidade. E quem achava que só veria o duelo de Cristiano Ronaldo e Kaká, acabou vendo "coadjuvantes" que brilharam muito mais, casos de Robinho e Luís Fabiano, que marcou três gols.



O clima de festa fez bem ao Brasil e mais ainda a Luís Fabiano. A seca de gols em casa, o futebol pragmático como anfitrião e a desconfiança sobre a seleção não resistiram. Inspirado e contando com noite especial de seu camisa 9, o time de Dunga retribuiu o carinho do público com bonito espetáculo: goleou a forte equipe de Portugal por 6 a 2, na inauguração do novo Bezerrão.



Grande parte dos holofotes estava voltada para o duelo entre Kaká e Cristiano Ronaldo. No entanto, as atenções mudaram de foco rapidamente. Com três gols, Luís Fabiano encerrou o jejum ofensivo do Brasil em casa e se tornou o destaque da noite pelos gols e Robinho pela atuação completa. Ofuscou as estrelas da partida e deixou o campo aplaudido quando deu lugar a Adriano.



O resultado também fez bem a Dunga. Com postura serena desde sua chegada a Brasília na segunda-feira, o treinador respondeu aos rumores de que está perto de ser demitido vendo seu time mostrar desenvoltura. Na última apresentação da seleção em 2008, Dunga conseguiu o que não havia obtido ao longo do ano: um jogo tranqüilo no Brasil.



O oba-oba e o clima de festa que terminaram com gritos de olé começaram cedo no Bezerrão. Políticos e o presidente da CBF Ricardo Teixeira inauguraram oficialmente a modernização do estádio. Circularam pela área vip entre mulheres bonitas e gente influente antes de se dirigirem às tribunas. De seus confortáveis assentos, viram Pelé ser homenageado pelos 39 anos de seu milésimo gol e dar o pontapé inicial. Também assistiram à volta do piloto Felipe Massa como carona no carro da maca.



Mas nem todos os personagens do evento foram ovacionados no amistoso. Enquanto Kaká arrancou gritos e causou barulho quando teve o nome anunciado pelo sistema de som, Dunga recebeu vaias e mais vaias. Reflexo do futebol irregular que a seleção havia apresentado até então.



Quando a bola rolou, a tensão do treinador brasileiro aumentou. Bastaram quatro minutos e o primeiro gol de Portugal, anotado por Danny, para Dunga se levantar do banco de reservas. Surgiram as primeiras broncas e a expressão se tornou ainda mais fechada. Nem mesmo o gol de empate de Luís Fabiano, aos 8min, aliviou o comandante gaúcho.



Sorriso mesmo só aos 25min. Ao ver Luís Fabiano estufar as redes novamente, após linda jogada de Kaká, Dunga berrou, desabafou e abraçou o auxiliar Jorginho. Ele conseguiu até sentar por mais de um minuto, algo raro durante o primeiro tempo. Paralelamente, dentro das quatro linhas, Kaká e Cristiano Ronaldo faziam duelo particular.



Enquanto o português atuou aberto pela esquerda, longe do gol, Kaká ficou próximo dos atacantes brasileiros. Foi assim, por exemplo, que ele serviu Luís Fabiano no segundo gol. Em arrancadas rápidas, fez o público se levantar, esperançoso. Participou bastante do jogo e mostrou concentração.



Já Cristiano Ronaldo, tão festejado pela torcida local desde sua chegada a Brasília, foi tratado como rival. Quando errou passe, tentou uma "firula" e perdeu disputa com Anderson, acabou vaiado. Os torcedores ensaiaram até uma provocação. Aparentando certa desatenção, o atacante português mais desfilou do que jogou nos 45 minutos iniciais.



Mas o desfile que chamou mais atenção foi o da seleção brasileira. Mostrando inspiração, a equipe de Dunga sobrou no segundo tempo. Sufocou Portugal e desembestou a fazer gols. Maicon, Elano, Adriano e Luís Fabiano, pela terceira vez, foram às redes de Quim.



Kaká participou de um dos gols e deu assistência em outro. Não brilhou como Luís Fabiano, mas venceu o confronto particular com Cristiano Ronaldo. Os desempenhos não mudarão o resultado da eleição da Fifa de melhor jogador do mundo, que indica o português como grande favorito. Em sua terra natal, contudo, foi Kaká quem comemorou.



E quem festejou ainda mais foi Dunga. À beira do gramado, o treinador pôde finalmente respirar com mais calma. Até uma faixa na arquibancada surgiu pedindo a permanência do treinador, fato para lá de raro na trajetória do gaúcho na seleção. De volta à capital federal após três anos, a seleção brasileira certamente guardará com carinho a passagem pela cidade nesta semana.



BRASIL

Júlio César; Maicon (Daniel Alves), Luisão, Thiago Silva e Kléber (Alexandre Pato); Gilberto Silva, Elano (Mancini), Anderson (Josué) e Kaká; Robinho (Alex) e Luís Fabiano (Adriano)

Técnico: Dunga



PORTUGAL

Quim; Bosingwa, Bruno Alves, Pepe e Paulo Ferreira; Tiago (Raúl Meireles), Maniche (César Peixoto), Deco (João Moutinho) e Danny (Nani); Cristiano Ronaldo e Simão (Hugo Almeida)

Técnico: Carlos Queiroz



Local: estádio Bezerrão, em Brasília (DF)

Árbitro: Jorge Larrionda (URU)

Auxiliares: Walter Rial (URU) e Pablo Fandiño (URU)

Público: 19.157 pagantes

Renda: R$ 1.392.380,00



Com informações do UOL esporte