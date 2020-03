PMDB considera "desabafo" declarações do senador Jarbas Vasconcelos Partido afirmou, em nota, que não dará maior atenção à entrevista em razão da generalidade das argumentações do senador.

A Executiva Nacional do PMDB tentou minizar a entrevista dada à revista Veja pelo senador Jarbas Vasconcelos (PE) durante o fim de semana em que afirma que o partido está "impregnado" pela corrupção.



Em nota, o PMDB considerou as declarações de Vasconcelos "um desabafo" e afirmou que "não dará maior atenção à ela [à entrevista] em razão da generalidade das alegações".



Na entrevista, o senador diz que a eleição de José Sarney (AP) para a presidência da Casa é um "completo retrocesso" e afirma que o senador Renan Calheiros (AL) "não tem nenhuma condição moral ou política para ser senador, quanto mais para liderar qualquer partido". Renan Calheiros foi escolhido líder do partido para esta legislatura.



Jarbas Vasconcelos ainda disse que os peemedebistas são especialistas em corrupção em geral, como manipulação de licitações e contratações dirigidas e afirmou: "boa parte do partido quer mesmo a corrupção".