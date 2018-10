Trio é preso com armas e drogas em Assu Segundo informações da Polícia Civil, foi encontrado maconha, crack e clorofórmio (substância usada para fabricar "loló") além de duas armas, balança de precisão e dinheiro.

Uma equipe da Polícia Civil em Assu, distante 207 quilômetros de Natal, prendeu três homens na sexta-feira (21) à noite em flagrante com drogas e armas. De acordo com o agente Edmar, lotado na delegacia daquela cidade, foram presos Alisson de Sousa Lucena, o “galego”, Edson Inácio Dantas Sousa, o “branquinho”, e Alzair Fernandes da Cunha.



Com o trio, foi apreendido 1,5 litro de clorofórmio (substância utilizada na preparação do entorpecente conhecido como “loló”), um quilo de maconha prensada e papelotes de crack.



Além disso, também foram encontrados um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12 com três munições, uma balança de precisão e, aproximadamente, 200 reais em espécie.



O agente de Polícia Civil informou que a prisão do trio começou quando policiais em uma viatura desconfiaram de Alzair, que é mototaxista e transportava uma sacola com material suspeito por volta das 21h. “Resolvemos pará-lo e perguntar o que estava levando. Foi aí que vimos o clorofórmio e quisemos saber para quem ele ia levar”, contou.



Com a informação de Alzair, os policiais chegaram à casa de “galego” onde encontraram a espingarda calibre 12 com os cartuchos. Depois de uma busca no imóvel, foi encontrada a droga, o revólver, uma balança de precisão e um capuz além do dinheiro.



Os três detidos foram encaminhados à delegacia de Assu, comandada pelo delegado Normando Feitosa, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico.