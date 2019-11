Temer defende harmonia com os outros Poderes Presidente da Câmara dos Deputados Temer prometeu aos colegas que vai trabalhar para regulamentar toda a Constituição.

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP),disse hoje (2), logo após tomar posse no cargo, que o biênio em que comandará a Casa não será fácil e que, para superar essas dificuldades, será necessário muito trabalho e empenho dos congressistas.



"Todos temos que nos fraternizar, a começar pelos Poderes do Estado. Legislativo, Executivo e Judiciário hão de atuar em estreita harmonia, porque, acima de qualquer divergência, está o interesse do país."



Segundo Temer, todos na Câmara vão trabalhar voltados para a solução dos problemas brasileiros. "A crise que se avizinha encontrará resistência no país, especialmente no Poder Legislativo”, disse ele, ao lembrar que, em discurso como candidato, havia defendido que a Câmara formulasse idéias para que o país pudesse enfrentar qualquer espécie de crise.



Temer prometeu aos colegas que vai trabalhar para regulamentar toda a Constituição, além de atuar em temas como educação, saúde e segurança pública, que são temas de interesse da sociedade brasileira. Ele assegurou que a Câmara não se intimidará quando, eventualmente, tiver que tomar medidas impopulares. “Vamos, ao longo desse tempo enfrentar grandes temas”.



Às deputadas, Temer prometeu criar a Procuradoria Parlamentar Feminina e fazer com que uma representante do grupo tenha assento no Colégio de Líderes.



Ele disse que também vai trabalhar para preservar a identidade e a integridade do Poder Legislativo. "Meu sonho é que, ao final deste mandato, eu possa sair daqui, que nós todos possamos sair daqui e passar, entrar em todos os lares e bairros, em todos os campos e recantos, caminhar por todos os caminhos e descaminhos, entrar em qualquer aeroporto, ir ao nosso eleitorado, e o nosso eleitorado se dirigir a nós, nos cumprimentar e dizer: 'Deputado, parabéns pela sua conduta no Poder Legislativo nacional'".