Carnaval: Secretaria de Turismo faz campanha contra exploração sexual

Durante o carnaval será realizada campanha contra a exploração sexual infanto-juvenil em Natal. A Secretaria de Turismo de Natal pretende distribuir cartazes, adesivos, tatuagens e fitas de pulso com apoio do Ministério do Turismo.Todo o material será direcionado aos foliõesnos bailes carnavalescos, desfiles de escolas de samba, prévias de carnaval, além de hotéis, bares e restaurantes como forma de sensibilizar a todos no combate ao turismo sexual.

Nos últimos dois anos, foram realizados seminários de conscientização sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a fim de sensibilizar mais de cinco mil profissionais da cadeia produtiva do turismo de Natal.

De acordo com informações da Secretaria de Turismo, esse trabalho de prevenção tem caráter prioritário e faz parte das ações que serão desenvolvidas no Planejamento Estratégico de Natal, durante o período de 2009 a 2012.