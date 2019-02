Emissora e deputado são multados por propaganda eleitoral antecipada em Mossoró

Por decisão unânime, a Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte rejeitou o Recurso Eleitoral 8476/2008, da Rádio Abolição FM e do deputado estadual Leonardo Nogueira (DEM), que tentavam reformar decisão da 33ª Zona Eleitoral. Em primeiro grau, houve o entendimento de que ocorreu prática da propaganda eleitoral antecipada em 12 de maio de 2008, quando o deputado proferiu declarações favoráveis à campanha pela reeleição da prefeita Fafá Rosado (DEM).Nesta terça-feira (9), O TRE decidiu acompanhar o entendimento do relator do recurso, juiz Magnus Delgado, e manter a aplicação da pena de multa prevista na Lei das Eleições (9.504/97) para o deputado e para a emissora. O valor é o mínimo legal de R$ 21.282,00.Segundo os autos, consta que o parlamentar, durante o programa, disse que “no dia cinco de outubro, eu tenho certeza, que quem está vendo quem trabalha, que se dedica, e quem.. quem... tem propostas sérias, quem procura honrar o mandato, quem respeita a família”, destacando sua opinião em favor da candidata.

Sessão

Ainda durante a sessão desta terça-feira (9), no TRE, a Corte negou os recursos que pediam cassação e multa contra Petrônio Souza Spinelli, candidato a prefeito de Santa Cruz. Os magistrados acompanharam o entendimento do Ministério Público Eleitoral.

Com informações da assessoria de comunicação do TRE.