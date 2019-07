Magistrado potiguar é empossado desembargador do Tribunal Federal

Getúlio Bessoni

A posse do magistrado lotou de potiguares o auditório do Tribunal; autoridades, amigos e familiares do novo desembargador. A solenidade foi presidida pelo desembargador federal José Baptista de Almeida Filho.No discurso de posse, Francisco Barros Dias lembrou a importância dessa promoção, “que no âmbito pessoal significa o coroamento da carreira na magistratura e, no profissional, representa a imensa responsabilidade da análise na segunda instância”.O novo desembargador citou passagens de sua vida profissional e fez um especial agradecimento aos familiares e todos os que o apoiaram nessa trajetória. Destacou o orgulho de ser filho de Olho D´água do Borges (cidade pequena situada no semi-árido potiguar) e de pertencer à Justiça Federal, procurando contribuir para que a instituição tenha a dimensão que merece.Foi do conterrâneo desembargador federal Marcelo Navarro a saudação ao novo membro da Corte. Ele destacou importantes capítulos da história desse magistrado que ingressa no Tribunal, “de origem humilde, que aos 15 anos saiu do sertão potiguar para estudar em Natal e construiu admirável carreira”.O procurador regional da República, Luciano Mariz Maia, e o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Norte (OAB/RN), Adilson Gurgel, falaram em nome das instituições que representam.

* Fonte: Assessoria da JF/RN.