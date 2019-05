Colégio de Natal disponibiliza televisão e cabeleireiro para os aprovados no Vestibular 2009

Ana Paula Oliveira Alunos do colégio terão à disposição televisão para conferir o resultado.

A unidade localizada na avenida Salgado Filho já está totalmente preparada para receber os possíveis alunos da instituição que forem aprovados. Uma televisão e um cabeleireiro estão à disposição dos alunos da escola aprovados.Segundo o professor e um dos diretores do colégio, Antonio Teófilo de Andrade, uma carreata sairá daqui a pouco em direção ao ginásio de esportes da UFRN, onde será fixada a listagem com o resultado do vestibular.“De lá, estaremos saindo em carreata pela avenida Engenheiro Roberto Freire. Passaremos também por Cidade Verde e retornaremos para o colégio. Aqui faremos uma grande festa com os aprovados”, diz.Em relação a possíveis aprovações, ele comentou que “só no curso de Medicina, o mais concorrido, a expectativa é aprovar em torno de 50% do alunado do colégio”.O diretor acrescentou que espera que este ano supere o ano passado em relação ao número de aprovados. “Nos últimos três anos, a aprovação tem sido crescente, sobretudo em cursos concorridos”.