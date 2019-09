Prefeito de Alto do Rodrigues anula nomeação de funcionários concursados

O prefeito de Alto do Rodrigues, Eider Medeiros (PMDB), revogou a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público realizado em maio de 2008. Os 142 candidatos aprovados, entre auxiliar de serviços gerais, médicos e enfermeiros, foram nomeados em julho pelo então prefeito Abelardo Neto (DEM) e já estavam trabalhando.Segundo o ex-prefeito, o concurso foi uma determinação do Ministério Público e teria o objetivo de diminuir o número de contratos na cidade, que dista 204 km de Natal. Eider Medeiros teria alegado que a contratação das 142 pessoas “engessaria” a máquina administrativa. O

tentou contato com o prefeito, mas ele não atendeu às chamadas.Em 09 de janeiro, os ex-funcionários entraram com uma ação no Ministério Público e na Justiça pedindo para reaver seus cargos. Nada foi decidido até o momento.