ASSU vence Potiguar de Mossoró e toma liderança do Santa Cruz

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R%

1 ASSU 17 8 5 2 1 16 7 9 70,83%

2 Santa Cruz 17 8 5 2 1 9 5 4 70,83%

3 ABC 16 9 5 1 3 16 9 7 59,26%

4 América 15 9 4 3 2 20 11 9 55,56%

5 Potyguar 14 8 4 2 2 10 8 2 58,33%

6 Baraúnas 14 8 3 5 0 11 8 3 58,33%

7 Potiguar MOS 13 8 4 1 3 14 12 2 54,17%

8 Alecrim 5 8 1 2 5 7 16 -9 20,83%

9 Coríntians 5 8 1 2 5 8 23 -15 20,83%

10 Real Independente 4 8 1 1 6 4 10 -6 16,67%

11 Macau 3 8 0 3 5 7 13 -6 12,50%

Fechando a nona rodada do Campeonato Potiguar, o ASSU foi a Mossoró e venceu o Potiguar local, 3 a 1. Os gols do ASSU foram marcados por Luciano Paraíba (2) e Leandro Mineiro; o gol de honra do Potiguar foi marcado por Ricardo Lima.Com este resultado, o "Camaleão do Vale" tomou o primeiro lugar do Santa Cruz - ambos estão agora com o mesmo número de pontos (17) e vitórias (5), mas o ASSU tem vantagem no saldo de gols (9, contra 4 do Santa Cruz).Eis os números do Estadual após a nona rodada:122 gols45 jogos2,71 gols/jogo17.02Real Independente 0 x 2 Alecrim18.02Baraúnas 2 x 1 MacauCoríntians 2 x 5 AméricaABC 2 x 1 Potyguar19.02Potiguar MOS 1 x 3 ASSU21.02Potyguar x AlecrimMacau x Potiguar MOSASSU x BaraúnasSanta Cruz x CoríntiansABC x Real Independente9 golsLúcio Curió (América)6 golsMaurício Pantera (Baraúnas)