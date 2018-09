Facern passa a emitir certificado de origem para empresas exportadoras Em 2009, o certificado facilitará as exportações de produtos nacionais no mercado internacional.

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Rio Grande do Norte (Facern) assinou convênio com a Federação do Paraná (Faciap) e com o Instituto de Planejamento e Promoção do Comércio Exterior (Ippex) para emitir os certificados de origem para empresas exportadoras.



O certificado beneficia os produtos comprovando a origem e a finalidade para a obtenção de tratamento preferencial, descontos e isenção nas tarifas de importação, além de ser uma exigência estabelecida por legislação do país importador.



As regras de origem são necessárias para evitar que ocorram distorções no comércio, quando os países participantes do esquema mantêm tarifas de importação diferenciadas em relação a terceiros mercados.



Com o certificado, os países podem disponibilizar vantagens no esquema preferencial, desde que exista comprovação de que as mercadorias importadas por qualquer país sejam efetivamente produzidas nos territórios que integram esse sistema ou que tenham sofrido uma transformação substancial.



O presidente da Facern, Sérgio Freire, comentou que com o certificado as empresas terão um maior poder de venda. "O certificado facilitará a abertura de mercado internacional às mercadorias vendidas pelos nossos associados”, esclarece.



Sergio Freire explica também que com o convênio, as empresas filiadas terão menos gastos para solicitar o certificado, que também pode ser solicitado a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), mas com um custo mais alto.