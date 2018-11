Vestibular 2009: Comperve divulga gabarito do primeiro dia de provas

Foi divulgado, nesse domingo (23), o gabarito do primeiro dia de provas do Vestibular 2009 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).O gabarito oficial corresponde às provas objetivas de Química, Biologia, Física, Matemática e Língua Estrangeira.Na manhã desta segunda-feira (24) estão sendo aplicadas as provas objetivas com 44 questões de múltipla escolha, sendo 20 questões de Português e Literatura Brasileira, 12 de geografia, 12 de história e um caderno contendo a prova de redação.O gabarito equivalente às provas de hoje será divulgado no site da Comissão Permanente do Vestibular (Comperve) a partir das 14h da tarde.Confira o gabarito oficial