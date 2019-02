Envolvido em grupo de extermínio é denunciado por outro assassinato Francisco Jackson é acusado junto com outras duas pessoas da morte de Vanda Maria da Silva, crime ocorrido em abril de 2007.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom) cumpriram três mandados de prisão contra pessoas acusadas de envolvimento no assassinato de Vanda Maria da Silva, 39, crime ocorrido em 29 de abril de 2007 na rua professor Francisco Luciano de Oliveira em um local conhecido como favela Via Sul.



Os mandados de prisão referentes ao processo nº 001.07.216112-5 foram expedidos contra Francisco Jackson Oliveira de Lucena, o “bombado” ou “pirata”, Wilson Rodrigues de Medeiros Filho, o “folha”, e Jean dos Santos Lucena, o “Jean aleijado” ou “pé podre”.



Desses, Francisco Jackson e Wilson Rodrigues foram comunicados dos mandados na prisão. O primeiro está detido na penitenciária Estadual de Alcaçuz e também já responde a processo por envolvimento em um grupo de extermínio desarticulado em abril deste ano enquanto o outro está detido na Cadeia Pública de Caraúbas.



O que chama atenção nesse assassinato foram as ameaças físicas e psicológicas sofridas pela vítima. Segundo fontes do Nominuto.com que acompanharam a investigação, no dia 26 de abril (três dias antes do homicídio) “folha” invadiu a casa de Vanda e atirou contra a filha dela.



Preocupada com isso, Vanda comunicou a polícia o fato onde disse que se sentia intimidada pelos acusados. Após o fato contra sua filha, ela se hospedou em uma pousada na Cidade da Esperança.



No dia seguinte (27 de abril), a casa de Vanda localizada à Travessa Otávio Rodrigues, em Nova Cidade, foi incendiada junto com o imóvel vizinho, que pertencia à sua filha. Vanda foi informada do fato e foi para a casa do seu companheiro na favela Via Sul.



Ela pretendia ficar até o domingo e depois se mudar para outra cidade. Na madrugada deste dia, três homens armados chegaram ao barraco onde Vanda estava e entraram dizendo ser da polícia.



Nesse momento, Vanda se agarrou com duas crianças, que foram retiradas de seus braços antes dela ser executada com vários tiros de pistola e revólver, principalmente na cabeça e pescoço. Os acusados fugiram e deixaram cápsulas de pistola além de capuzes usados para encobrir o rosto dificultando a identificação.



A polícia conseguiu chegar aos três depois de um trabalho minucioso de investigação envolvendo exames, provas materiais e depoimentos de testemunhas do caso.



Dois acusados já respondem a processos



Em rápida consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foram encontrados sete processos contra Francisco Jackson Oliveira de Lucena sendo cinco ações penais (001.08.003485-4 , 001.07.248445-5 , 001.07.212991-4 001.07.207253-0 e 001.07.205357-8 ), um inquérito policial (nº 001.08.003432-3) e uma execução de pena alternativa (001.08.028861-9).



Já Wilson Rodrigues de Medeiros Filho responde a cinco processos: quatro ações penais (001.07.248445-5 , 001.07.212991-4, 001.07.207694-2 e 001.07.207588-1 ) e um inquérito policial (001.08.026897-9 ).