Operação Escambo: policial civil está entre os denunciados pelo MPF

Thyago Macedo Operação Escambo foi deflagrada pela PF no dia 29 de outubro

obteve com exclusividade a relação dos denunciados.A operação, realizada simultaneamente no Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi deflagrada no dia 29 de outubro passado. Os denunciados respondem pelos crimes de formação de quadrilha, contrabando, crime contra o sistema financeiro nacional - realização de operações ilegais de câmbio de moeda estrangeira - e de lavagem de dinheiro.As 18 pessoas denunciadas pelo MPF e que passam a ser rés no processo 2008.84.00.010535-2 são: Francisco Javier Sanches Rico , Aitor Sanchez Trigo, José Ivo de Freitas, Javier Leonard Nebot, Lísias Palácios, Joseri de Oliveira Trigueiro, Marcelo Campos Silva, Marlene Bastos Chueke, Maria Luisa Trigo Perez, Gorka Sanchez Trigo, Adolfo Sierra Calderon, Eugênio Gabriel Mascarenhas dos Santos, Bruna Souto Maior Nogueira Moreira, Augusto Roberto da Silva Júnior, Laercio Correia Fernandes, Wagner Alves, José Maria Borges da Silva e Antônio César dos Reis Prestes.A PF investigava um grupo organizado de doleiros, que praticavam câmbio clandestino de moedas. Além disso, o produto obtido com o crime era dissimulado em uma estrutura empresarial criada para lavagem de dinheiro. Tais atividades resultavam na sonegação de tributos.Os procuradores federais Cibele Benevides Guedes da Fonseca, Ilia Freire Fernandes Borges, Gilberto Barroso de Carvalho Junior e Paulo Sérgio Duarte da Rocha Júnior assinaram a denúncia contra os 18 réus da operação Escambo na terça-feira (2).