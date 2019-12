Estrada paralela ao cajueiro deverá ser construída nos próximos meses Prefeito de Parnamirim encaminhou ofício para ampliar área de tráfego de veículos em Pirangi.

O trânsito de Pirangi foi tema da entrevista dessa quinta-feira (5) no Jornal 96, com o prefeito de Parnamirim, Maurício Marques. Comentado durante todo o veraneio, o crescimento desenfreado da árvore estreitou a passagem de veículos na principal e única via de trânsito do litoral sul.



Maurício Marques anunciou o projeto da prefeitura de construção de uma estrada paralela na via do cajueiro de Pirangi, mas acredita que a melhor solução seja a podagem. “O cajueiro vai continuar crescendo e o problema vai continuar. Acho que as autoridades responsáveis diretas pelo cajueiro deveriam pensar em outras alternativas para conter o crescimento”, conclui.



A terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, Parnamirim, tem nova gestão com Maurício Marques, mas continua com os mesmos projetos. “Mudou o prefeito, mas o projeto de Parnamirim melhor continua”, resultado de uma pesquisa que apontava 93% de aprovação na gestão de Agnelo Alves. “Vamos continuar os projetos de Agnelo e nossas obras discutidas nas eleições não são promessas, são compromissos”, afirma.



Sobre a área de drenagem, o prefeito esclarece que Agnelo encontrou Parnamirim com 5% de obras na drenagem e deixou com 75%. “Primeiro vamos fazer a drenagem, depois a pavimentação, um investimento de mais de R$ 50 milhões nas obras”.



Ele lista como os pontos críticos de drenagem a Lagoa Iaiá, em Cidade Verde, o Parque das Orquídeas e a Lagoa Antônio Pontes. “Vamos trabalhar também na recuperação de bombas, para receber as chuvas sem problemas”, garante.



Na saúde, Maurício Marques citou como prioridades a ampliação do Programa Saúde da Família (PSF), que presta assistência básica a população. “Estamos ampliando as equipes do PSF e vamos investir mais R$ 1 milhão em medicamentos”, conta.



Sobre a educação no município, Maurício Marques tem projetos de inclusão de alunos na rede pública de ensino. “Estamos concluindo as matrículas, com credenciamento de mais de 25 mil alunos, que recebem merenda, transporte, fardamento”, comemora.



Além dos benefícios pros alunos, o prefeito anunciou projetos de capacitação para melhorar a qualidade do ensino nas escolas de Parnamirim.