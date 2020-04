Campeonato Carioca: Vasco perde no tapetão Com a decisão do TJD-RJ, fica tudo como está; o time de São Januário está eliminado da semifinal da Taça Guanabara

Fica tudo como está no Campeonato Carioca. O Vasco foi derrotado no Tribunal de Justiça Desportiva carioca (TJD-RJ) - por 8 a 1, foi negado a time cruzmaltino um efeito suspensivo relativo ao uso de um atleta irregular, e a devolução de 6 pontos.



Se o Vasco obtivesse o efeito suspensivo, recuperaria os pontos e terminaria a primeira fase da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com 14 pontos - assumindo o primeiro lugar do Grupo A (desta forma, classificando-se para a semifinal onde enfrentaria o Botafogo, segundo do Grupo B), lançando o Fluminense para o segundo lugar do grupo e eliminando o Resende.



Com o resultado do TJD-RJ, as posições permanecem inalteradas - os jogos da semifinal serão Fluminense x Botafogo e Flamengo x Resende - e o Vasco está eliminado da semifinal da Taça Guanabara.