Henrique leva prefeitos do PMDB para conversar com Wilma de Faria

Arquivo Nominuto Henrique Alves: quanto mais perto de Wilma de Faria, melhor.

O encontro, marcado para as 9h30 na Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN), foi agendado pelo deputado federal Henrique Alves (PMDB) durante a convenção dos prefeitos que aconteceu semana passada em Brasília.A reunião também tem fins políticos: Henrique Alves quer aproximar mais o PMDB do governo do estado e fortalecer a aliança com o PSB firmada durante as eleições municipais.O presidente Lula e a governadora Wilma de Faria querem manter seus partidos juntos com o PMDB em 2010, quando serão escolhidos novos presidente, governador, senadores e deputados federais.Apesar de Henrique Alves, o atual presidente do partido, manifestar interesse pela aliança, o senador Garibaldi Alves, que detém maior número de seguidores, ainda tenta se reencontrar com o DEM.