Avião Bandeirante cai em rio no Amazonas Aeronave caiu uma hora após decolar e está submersa. Quatro pessoas foram resgatadas com vida.

Um avião da Embraer EMB 110 Bandeirante, prefixo PT-SEA, com capacidade para mais de 20 pessoas, caiu na tarde deste sábado (7) no Amazonas. A aeronave decolou de Coari às 12h38 e, cerca de uma hora depois, caiu no Rio Manacapuru, próximo à ilha de Monte Cristo, na comunidade Santo Antônio, região da cidade de Manacapuru.



O voo, com destino a Manaus (com duração aproximada de uma hora), foi fretado da empresa Manaus Táxi Aéreo. O avião entrou em contato com a torre do aeroporto de Manaus e informou que voltaria para Coari por causa da forte chuva. Neste momento, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) perdeu contato com a aeronave.



Ainda de acordo com o comando da Aeronáutica, o piloto fez um pouso forçado no rio. Antes ele teria tentado pousar no aeroporto de Manacapuru.



Segundo o 1º sargento do Corpo de Bombeiros de Manaus, Marimar Machado Marques, e a assessoria de imprensa da empresa, havia 24 pessoas a bordo (18 adultos, quatro crianças e dois tripulantes). Vinte pessoas ainda estão desaparecidas e quatro foram resgatadas.



De acordo com o comando da Aeronáutica, o avião caiu a 20 minutos de chegar a Manaus. Aproximadamente 40 homens, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Manacapuru, trabalham nas buscas. A aeronave está dentro do rio. A chuva forte, que cai desde cedo na região, dificulta os trabalhos de resgate.



Duas equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Manaus se deslocam para o local e irão trabalhar nesta noite para resgatar os passageiros, entre eles o piloto e co-piloto.



Segundo o secretário de Defesa Civil de Manacapuru, até agora quatro pessoas foram encontradas com vida e levadas ao hospital do município. Entre elas estaria uma criança de 9 anos.