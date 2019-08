Santa Cruz espera conquistar título Estadual

O diretor de esporte e auxiliar técnico do Santa Cruz, Marcos Valflan, falou sobre a participação do clube no Campeonato Estadual, que tem sua primeira rodada nesta quinta-feira (22). Para ele, o objetivo principal para 2009 é a conquista do título da competição norte-rio-grandense.Para alcançar a meta deste ano, Valflan disse que foi feito um grande investimento no time, com a contratação de um técnico vindo de São Paulo e de jogadores de estados vizinhos. Com o time, a diretoria espera chegar às finais da competição.Hoje, o clube tem 23 jogadores contratados com uma folha salarial que chega aos R$ 50 mil. "Estamos dando todas as condições para que os atletas tragam o título. O valor envolve o salário dos jogadores, gastos com alojamento, alimentação e material esportivo”, revela. Para ajudar nos gastos, o clube recebe apoio da prefeitura municipal da cidade.O primeiro desafio do Santa Cruz é contra o ABC nesta quinta-feira (22), no Iberezão. Para o jogo, o diretor do clube disse que a tradição do ABC pode pesar, mas “quem manda em casa somos nós”, avisou.Em 2008, o Santa Cruz encerrou a participação no campeonato na 5ª colocação. No segundo turno, o time confirmou a segunda colocaçãoFundação: 30/11/2003Títulos: Campeão Estadual da Série B (2004)Estádio: Iberê Ferreira de Souza (Iberezão)Jogadores: Goleiros: Eridelson, Lourenço e Ruan;Lateral-direito: Breno e Fernandes;Lateral-esquerdo: Wescley e Renan;Zagueiros: Rodrigo Almeida, Rafael, Renê e Geriel;Volantes: Robson, Rodrigues, Joelan, Pablo e Odair:Meias – Kel, Rogério Baiano, Dinho e Denis;Ataque – Jandir, Binha, Hamilton, Leandro Safira e Marquinhos;Técnico:Maurício RodriguesPresidente: Luis Antônio Farias “Tomba”



* Atualizada às 15h11 do dia 22/01 para correção de informação.