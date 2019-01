André Álvaro, craque da areia, lamenta falta de apoio ao esporte em Natal Para o atleta convocado de novo para a seleção brasileira, desempenho em São Luís foi prejudicado pela condição mínima oferecida aos atletas do RN

Em 1999, André Álvaro Batista do Nascimento, o André, participou pelo Estado de sua primeira competição, onde foi escolhido pela primeira vez como o melhor jogador, além de ter sido artilheiro dos jogos. De lá pra cá, o atacante da seleção do RN e Brasileira de beach soccer é só conquistas e brilho em todas as competições que tem disputado.



O rapaz humilde se classifica pela grande realização e porque sempre está buscando e treinando duro para poder participar do maior número de eventos, pois só eles podem consolidar e segurar na cidade os atletas brilhantes que o Rio Grande do Norte tem hoje.



Morador do bairro de Mãe Luiza, André que sempre sonhou em brilhar nos campos de futebol desde garoto, percorreu o caminho que muitos jovens tentam, mas muitos não conseguem. O atacante hoje é considerado uma influência positiva para os jovens e um dos melhores atletas de futebol de areia. Ele até chegou a treinar em dois grandes clubes, América e ABC, no futebol de campo, mas acabou recebendo uma boa chance de brilhar nos “campos da areia”.



A reportagem do Nominuto.com entrou em contato com o jogador para saber como anda sua expectativa pela convocação, e como foi para ele o desempenho dele e da seleção do RN no último Campeonato Brasileiro, que foi realizado agora no final do mês de novembro no período de 25 a 30 em São Luís/MA.



André começa afirmando que foi maravilhoso poder ver o Campeonato Brasileiro de volta ao Nordeste, região onde o beach soccer é bem estruturado e muito forte. "Com certeza é preciso agradecer o empenho dos meus companheiros de equipe, o que foi de fundamental importância para que conseguíssemos estar entre os três melhores do Brasil no campeonato em São Luis”.



“Tivemos muitos empecilhos e incertezas durante essa nossa última competição. Acho que o Estado poderia nos dar mais atenção, e uma tranqüilidade, e que apenas fossem exigidos de nós, atletas, bom treinamento, e uma vitória merecedora para nosso Estado”, desabafa.



"Tivemos que correr contra o tempo para conseguirmos participar desse campeonato. Eu, e meus companheiros chegamos cansados, tivemos ainda diarréia por conta de ingestão de alimento não apropriados e no dia seguinte tínhamos que estar em ótima forma para participar da competição. Foi muito cansativo, porém, faria tudo novamente,” relata.



“Sabemos que ainda falta muito para sermos reconhecidos, termos mais apoio e mais oportunidades, pois o nosso objetivo é colocarmos o beach soccer pra ser jogado no maior número de cidades, sobretudo na região litorânea,” complementa André.