Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes será neste domingo Evento deverá reunir cerca de 10 mil pessoas na praia da Redinha

A programação da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, na praia da Redinha, prossegue no dia de hoje, 31, com ofício (12h), novena (19h30) e leilão, coroação da Rainha e apresentação de artistas locais, às 21h. Neste domingo, 01, haverá a missa dos marinheiros, às 7h, seguida do batismo de crianças (8h) e dos adultos (10h).



À tarde, a programação continua, às 15h30, com a saída das procissões terrestre e marítima. Às 17h30 está marcada a Benção do Santíssimo, com o encontro das procissões e encerramento da festa. Na ocasião, será realizada uma apresentação da banda da PM e show pirotécnico.



A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes deverá reunir cerca de 10 mil pessoas e marca o encerramento da programação que começou no dia 10 de janeiro, com novenas, ofícios, missas e eventos culturais.