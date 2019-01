Receita abre último lote de restituição do IR às 9h Quem ainda não recebeu e não estiver no lote caiu na malha fina. Pagamentos estarão disponíveis para saques somente em 15 de dezembro.

A Receita Federal abre neste segunda-feira (8), a partir das 9h, as consultas ao sétimo e último lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2008, ano-base 2007. Os contribuintes que não estiverem neste último lote do IR, e que também não entraram nos seis lotes anteriores (pagos de junho em diante), estão automaticamente na malha fina do Leão.



Assim que liberadas, as consultas poderão ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. Para saber se está no lote, o contribuinte deve informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF).



As restituições deste último lote, porém, estarão disponíveis para saques somente em 15 de dezembro. Ainda não foi informado pela Receita Federal o número de contribuintes que estão no sétimo lote do IR deste ano. Os valores deverão vir corrigidos em mais de 8%.



Malha fina



Em 2007, 479 mil declarações foram retidas na malha fina para checagens da Receita Federal, número menor do que o registrado em 2006 (746 mil contribuintes). Neste ano, segundo a Receita, o número ainda não está fechado.



Restituições



As restituições são pagas pela Receita Federal em sete lotes, entre junho e dezembro de cada ano, sendo um por mês.



As datas dos pagamentos confirmadas para 2008 foram as seguintes: 16 de junho, 15 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro, 17 de novembro e 15 de dezembro.



Recebe primeiro a restituição quem mandou a declaração mais cedo pela internet, sem erros ou omissões. O prazo de apresentação do IR teve início em março e foi até 30 de abril deste ano.



Fonte: G1