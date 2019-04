Prazo para registro de armas na Polícia Federal se encerra na quarta-feira (31)

O prazo para fazer ou renovar gratuitamente o registro de arma de fogo se encerra na quarta-feira (31). A Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte informa que a população pode, se preferir, entregar a arma para destruição. A indenização varia de R$ 100 a 300,00, dependendo do tipo do armamento e independente da procedência.Esgotado esse prazo, possuir uma arma de fogo sem registro, mesmo que guardada em casa, constitui crime e poderá levar o infrator a ser preso em flagrante por posse ilegal, cuja pena varia de um a três anos de prisão.O interessado em registrar, renovar ou entregar uma arma de fogo, obrigatoriamente, como primeiro passo, terá que acessar o site e seguir as instruções quanto ao preenchimento dos requerimentos que ali estão disponibilizados.Em seguida, tomada tal providência e munido dos documentos exigidos, deverá procurar pessoalmente, no horário comercial, a sala do SINARM, na Superintendência da Polícia Federal, situada à Rua Dr. Lauro Pinto, 155 – no bairro de Lagoa Nova (proximidades da CEASA), para a regularização daquilo que está sendo pleiteado.Todas as informações e procedimentos necessários para registro, renovação ou entrega de armas estão disponibilizadas na página da Polícia Federal na Internet ( www.dpf.gov.br ) e, caso ainda surjam dúvidas, esclarecimentos adicionais poderão ser prestados através dos telefones: 3204.5593 ou 3204.5594.Fonte: Superintendência de Polícia Federal/RN