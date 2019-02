Relator da CEI da Saúde não sabe se prazo para entrega do relatório será prorrogado Após acareação realizada nesta terça-feira (9), Salatiel vai se reunir com a comissão para análise dos fatos novos; documento tem que ser entregue no dia 15.

O vereador Salatiel de Souza (PSB) relator da Comissão Especial de Inquérito que investiga o desvio de R$ 2 milhões da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 2002 a 2003, só deve se pronunciar em relação ao relatório da CEI após avaliar os depoimentos da acareação realizada nesta terça-feira (9).



“O prazo para a entrega final do relatório continua sendo dia 15 de dezembro, mas essa data pode ser prorrogada, caso o presidente da CEI, vereador Renato Dantas (PMN) ache necessário mais algumas análises. É uma decisão que não cabe a mim”, reforçou.



O vereador não quis adiantar mais detalhes sobre as declarações da ex-secretária municipal de saúde, Aparecida França, durante a acareação, nem sobre a posição do vereador Enildo Alves (PSB) que comandava a pasta da Saúde no período investigado e que fez uma nova denúncia em relação a administração da ex-secretária.



Enildo acusa Aparecida França de ter contratado uma empresa que tinha antecedentes criminais e que havia perdido a disputa licitatória para a contração de serviços de urgência e emergência. “O que posso dizer é que vamos nos reunir para analisar todas as novas informações, e aí sim, poderei concluir o relatório da CEI e dar mais detalhes sobre o caso”, concluiu.