Dez vôos atrasam no Augusto Severo Da madrugada desta segunda-feira (22) até as 17 horas, os dez vôos aterrissaram com média de uma hora de atraso.

Desde a madrugada desta segunda-feira (22), 10 vôos atrasaram a chegada no Aeroporto Internacional Augusto Severo. As empresas responsáveis pelas linhas aéreas, TAM e GOL ainda não informaram o motivo dos atrasos.



Dos seis vôos na madrugada, quatro demoraram entre 30 minutos e uma hora depois do horário estipulado. A partir das 8h, teve um vôo atrasado e os outros continuaram chegando na hora marcada. Após as 12h, cinco vôos não chegaram na hora, inclusive um vindo de Recife, que deveria está no Augusto Severo às 15h.



Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), do total de 775 vôos programados para esta segunda (22), 15% registraram atrasos superiores a uma hora. Outros 1,4% foram cancelados.



Entre os principais aeroportos, a situação é pior em Brasília onde passageiros de 20 vôos (32% do total) enfrentaram atrasos.