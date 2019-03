Prefeita eleita tem certeza que terá apoio do Presidente da CMN

A prefeita eleita Micarla de Sousa (PV) afirma que não irá interferir na eleição da Presidência da Câmara Municipal do Natal, mas garante que um aliado será eleito para o cargo. Para a futura prefeita, a interferência poderia gerar desgaste à sua bancada.“Como deputada, não gostaria que a governadora tivesse interferido na eleição do deputado Robinson para a Presidência da Assembléia. Como não iria gostar, não vou fazer isso, até porque muitos aliados podem divergir com relação a eleição, o que é normal. Mas a certeza que eu tenho é que o presidente será um aliado”, disse.O vereador Dickson Nasser (PSB), que disputa a reeleição e teoricamente possui 12 votos para a disputa, foi aliado da prefeita na eleição de Natal, apesar das limitações impostas pela lei da Fidelidade Partidária.Os vereadores eleitos que foram opositores na campanha de Micarla e trabalharam por outros candidatos majoritários são Hermano Morais (PMDB), Franklin Capistrano (PSB), Júlio Protásio (PSB), Júlia Arruda (PSB), Raniere Barbosa (PRB) e George Câmara (PCdoB), que apoiaram Fátima Bezerra (PT), e Heráclito Noé (PPS), que apoiou Wober Júnior (PPS), apesar da proximidade à prefeita eleita.

Secretariado





Sobre a possibilidade de indicar algum vereador para ocupar secretarias do município, Micarla de Sousa não fez cerimônias para negar a hipótese. Questionada se indicaria algum parlamentar eleito para acomodar algum suplente aliado na CMN, a prefeita foi enfática: "Não".