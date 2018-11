Crateras causam transtornos na Ayrton Senna

Moradores, pedestres e motoristas que trafegam pela avenida Avenida Ayrton Senna não estão agüentando mais os transtornos causados pelas obras mal-acabadas da Caern. As crateras abertas tomam a avenida e, em alguns trechos da pista, os veículos são obrigados a subirem a calçada.Josué Gomes, que mora na Ayrton Senna, já teve prejuízo financeiro devido aos buracos. “Essas obras estão abandonadas há quase três meses, e a noite é que complica mais ainda, pois sendo o horário de pico, muitos motoristas acabam fazendo loucuras no trânsito para chegarem logo em suas casas”.A comerciante Fátima Saldanha reclama dos transtornos que os buracos causam para o comércio. "É um absurdo como a Caern estava tendo o maior cuidado durante a campanha eleitoral, e agora que as eleições acabaram, essa cratera não será ajeitada tão cedo”, critica.Andressa Melo, lojista diz que o pior horário é das 17h30 até as 18h30. "Aqui fica um engarrafamento enorme, permitindo apenas a passagem de um veiculo. Outro dia mesmo, um motoqueiro tinha acabado de buscar seu filho na escola, foi tentar desviar de um dos buracos, e acabou caindo em outro, graças a Deus que não houve nada com eles”.

Nominuto.com

ligou diversas vezes para assessoria de imprensa da Caern sem sucesso.