Parlamentares pedem estímulo à universalização do uso de biocombustíveis

Parlamentares de 16 países concordaram nesta quarta-feira (19) em incentivar a universalização do uso de biocombustíveis e trabalhar pela "isonomia" entre esses combustíveis e os combustíveis fósseis, no que se refere à liberalização do comércio internacional.Esses são dois entre 12 compromissos presentes na Carta de São Paulo, aprovada durante a mesa-redonda "Os Parlamentos e os Biocombustíveis", realizada em São Paulo.Entre os compromissos estão os de incentivar a discussão nos parlamentos de soluções para os problemas relacionados às questões energética e ambiental, estimulando o uso de biomassa como fonte de energia, e fortalecer as políticas de desenvolvimento sustentável, com o aumento da participação dos biocombustíveis na matriz energética dos países.Também constam dos compromissos fomentar políticas que dinamizem a redução da emissão dos gases do efeito estufa, "respeitadas as diferenças de desenvolvimento econômico e social de cada país", e criar um foro parlamentar internacional permanente, para acompanhar e debater políticas para os biocombustíveis e o desenvolvimento sustentável, com a realização de reuniões anuais.

* Fonte: Agência Senado