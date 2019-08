Envolvidos com roubo de fios de cobre e transformador são detidos em Parazinho Policiais da Delegacia Regional de João Câmara prenderam três homens e apreenderam um adolescente.

Três homens e um adolescente foram detidos na quinta-feira à tarde na cidade de Parazinho, que fica próxima a João Câmara. Eles são acusados de roubarem fios de cobre da rede elétrica e um transformador da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern).



O delegado Fábio Rogério, titular da Delegacia Regional de João Câmara disse que já vinha recebendo algumas denúncias de roubo desses materiais. “Com essas informações e o trabalho de investigação, conseguimos chegar até esse pessoal ontem à tarde”, contou.



Os detidos foram José Ricardo Alves de Sousa, Marcone Teixeira e Luan Teixeira Alves além do adolescente. Um detalhe revelado pelo delegado é que chama atenção. “Todos eles tem algum grau de parentesco”, informou.



Com eles, foram apreendidos dois rolos grandes de fios de cobre além de um transformador. Os três homens e o adolescente foram encaminhados a delegacia de João Câmara. “Autuei eles por furto qualificado. Os homens vão ficar na delegacia e o menor foi entregue aos familiares”, explicou.