Juiz de Nísia Floresta determina interdição em Alcaçuz e transferência de presos provisórios Marcus Vinícius Pereira Júnior determinou que não se receba mais presos provisórios na penitenciária e os que estão lotados no local atualmente sejam transferidos em até 120 dias.

O juiz da comarca de Nísia Floresta, Marcus Vinícius Pereira Júnior, determinou – mais uma vez – a interdição da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. A decisão, que saiu na sexta-feira (5), determina que não se receba mais presos provisórios e aqueles que estejam lotados atualmente na unidade prisional sejam transferidos para cadeias públicas.



Ainda de acordo com o documento, o Estado tem um prazo de 120 dias. Caso a decisão não seja cumprida, será aplicada uma multa no valor de R$ 5 mil por dia a governadora Wilma de Faria e ao titular da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc), Leonardo Arruda Câmara.



Procurado pela reportagem do Nominuto.com, Leonardo Arruda explicou que “não existe impedimento que haja um pavilhão para presos provisórios dentro de Alcaçuz. Além disso, esse setor é independente dos demais”. “Inclusive, essa foi uma solução do próprio Ministério Público para eles (presos provisórios), comentou.



O secretário disse que na segunda-feira (8) vai levar os dados da decisão do juiz ao conhecimento da Procuradoria do Estado para recorrer. “Não é uma decisão como essa que vai resolver os problemas do sistema carcerário”, afirmou.



No mesmo dia em que vai encaminhar à Procuradoria os documentos para recorrer, uma comissão do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias (CNPCP) vem fazer uma visita às unidades prisionais do Rio Grande do Norte.