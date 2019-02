Wilma fala sobre investimentos para melhorar defensoria pública

Internauta: Quais ações estão sendo realizadas em prol do trabalho da Defensoria Pública?

Wilma de Faria:

A defensoria pública é um órgão criado pelo Governo do Estado, onde fizemos um concurso público e tivemos alguns problemas. Mas nomeamos os defensores públicos e já autorizei a contratação de novos para que auxiliem nos trabalhos à população. No nosso governo, temos mostrado muita preocupação no que diz respeito ao poder judiciário e legislativo. Construímos um prédio para o Ministério Público, ampliamos o número de fóruns, aumentamos a força de arrecadação, além de uma recuperação salarial.