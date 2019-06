TRE só decide futuro em Guamaré na próxima semana

Todo o imbróglio sobre a candidatura de Mozaniel foi criado devido à rejeição das contas do pai, João Pedro Filho, que já comandou o município e era o vice da chapa encabeçada pelo herdeiro. A juíza da 30ª Zona Eleitoral indeferiu o registro de João Pedro e deferiu o de Mozaniel. Os candidatos, então, recorreram ao TRE.Antes do pleito, a Corte do TRE decidiu pela concessão do registro dos candidatos e Mozaniel e João Pedro concorreram e venceram a eleição em Guamaré. Entretanto, o TSE ainda não havia decidido sobre a candidatura da chapa. Dias após a eleição, o ministro Ricardo Levandowski, em substituição ao ministro Eros Grau, decidiu monocraticamente (sem a consulta à Corte) pelo indeferimento da candidatura de João Pedro e, consequentemente, a chapa não poderia ser diplomada. O caso foi para a Corte.Em análise do processo, os ministros do TSE, surpreendentemente, decidiram que o TRE do estado deveria julgar a sanabilidade das contas de João Pedro e, deste modo, dar parecer sobre o registro de candidatura da chapa. “Houve erro na decisão da juíza de primeira instância, mas a do TSE foi ainda mais equivocada”, disse o desembargador Cláudio Santos.Buscando conseguir a diplomação, Mozaniel, que foi o primeiro colocado na disputa eleitoral, deu entrada em uma ação cautelar, julgada monocraticamente pelo juiz Fernando Pimenta, que estava de plantão no dia 24 de dezembro do ano passado. Na decisão do magistrado, Mozaniel e João Pedro deveriam ser diplomados e empossados até que o recurso sobre a candidatura fosse julgado, com a análise da sanabilidade das contas de João Pedro. Contudo, a decisão logo foi derrubada.No plantão do dia 30 de dezembro de 2008, o juiz Fábio Holanda reformou a decisão de Fernando Pimenta e determinou a diplomação de Auricélio Teixeira, segundo colocado na eleição e que tinha o registro de candidatura. Desse modo, Mozaniel não poderia ser empossado em 1º de janeiro de 2009. Até que mais uma decisão foi tomada de forma monocrática.De plantão no dia 31 de dezembro de 2008, o juiz Roberto Guedes determinou que Mozaniel e João Pedro fossem empossados, o que ocorreu. Os dois continuam no comando da Prefeitura até que o recurso seja julgado. “Nós não tomamos uma decisão sem uma decisão prévia da Corte. O que fiz foi respeitar levar em consideração a vontade popular até que o recurso seja julgado pelo TRE”, disse Fernando Pimenta.Na sessão desta quinta-feira (8), os juízes até iniciaram a apreciação de um agravo de instrumento de Auricélio Teixeira, mas Fernando Pimenta pediu vistas para que todos os processos sobre o mesmo assunto sejam votados conjuntamente. Até a suspensão da votação, três juízes (Magnus Delgado, Fábio Holanda e Ana Rocha) votaram para que o segundo colocado fosse empossado, enquanto Roberto Guedes votou contra.Na terça-feira (13) devem ser votados cinco processos referentes à eleição de Guamaré, todos relacionados à candidatura de João Pedro Filho.