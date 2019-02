Dois homens são encontrados mortos com sinais de execução na zona Norte

David Freire No local do crime, um trecho de estrada carroçável, ainda haviam marcas de sangue da execução.

Segundo informações de um agente da delegacia de plantão da zona Norte, os corpos ainda não foram identificados e ambos apresentavam marcas de tiros.A princípio ainda não se tem pistas dos suspeitos do crime nem a motivação, mas um detalhe revelado pelo agente pode ajudar as investigações. "Um dos corpos estava com as mãos amarradas para trás", afirmou.No local do crime, um trecho de estrada carroçável, ainda haviam marcas de sangue da execução. Os corpos foram deixados a margem da via como se houvesse a intenção que fossem encontrados tendo em vista que ali perto havia uma trilha aberta no matagal.Mesmo dizendo que ouviram os disparos na madrugada, os moradores da região não quiseram conversar com a reportagem. Alguns alegavam que não tinham "nada a dizer".*Matéria atualizada às 10h15