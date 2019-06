Operação Verão: quadrilha que praticava assaltos a hotéis e pousadas em Tibau do Sul é presa Cinco pessoas foram presas. Também foram apreendidas três armas de fogo, incluindo uma pistola de calibre restrito, e recuperados celulares, jóias e R$ 3,4 mil das vítimas.

Policiais militares prenderam na manhã desta quinta-feira (8) cinco pessoas acusadas de participarem de uma quadrilha de assalto a hotéis, pousadas e casas de praia no município de Tibau do Sul.



Três homens e uma mulher foram presos em uma barreira policial, nas proximidades do município de Goianinha, em um veículo modelo Fiesta Sedan de cor preta e placas HZT 2786 de Aracajú (SE). Os quatro acusados tinham acabado de praticar um assalto em Goianinha.Com o quarteto, foram apreendidas três armas de fogo, incluindo uma pistola de calibre restrito, e recuperados celulares, jóias e R$ 3,4 mil das vítimas.



O comandante do Pelotão de Pipa, tenente PM João Batista Fonseca, explicou que, por volta das 7h, o grupo armado invadiu uma casa em Tibau do Sul fazendo os moradores reféns. Em seguida, eles procuraram por objetos de valor.



O veículo em que estavam os acusados foi abordado por volta das 8h. Logo se verificou que haviam objetos roubados dentro do carro e, numa revista mais minuciosa, foram encontrados dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 9 milímetros, além de munições.



Foram detidos Gilmar de Oliveira Milanês Martins, 30 anos; Marília Pereira da Silva, 32 anos, Edilson do Nascimento Souza Filho, 20 anos; e Josenildo Medeiros da Silva, 31 anos. Todos residem em Natal. O quinto suspeito, Omar Ivonovicwi, foi detido em Natal. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pipa para averiguação e acabou autuado.



A polícia acredita que ele planejou o crime e recrutou a quadrilha para o assalto. O delegado Antônio Petrus autuou em flagrante os cinco acusados por formação de quadrilha e assalto. Os três homens detidos no Fiesta preto ainda foram autuados por porte ilegal de arma com o agravante de portarem uma pistola de uso restrito.



Uma sexta pessoa foi levada à DP como suspeita. A polícia investiga se ela tem participação no planejamento do crime. “Estou tomando os depoimentos para tomar a decisão se essa pessoa será autuada ou não”, informou o delegado.



A polícia continua investigando também se o grupo detido cometeu outros crimes. O secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, ressaltou que desde dezembro o policiamento no litoral foi reforçado através da Operação Verão. Por dia, o efetivo extra de 500 policiais é destacado para a operação que se estende até fevereiro.