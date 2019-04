Empresários recebem Central do Investidor Local tem estrutura técnica para receber empresários de todos os setores da economia.

Receber bem é uma das receitas de sucesso para instalações de novas empresas no Rio Grande do Norte. Para isso, o Governo do Estado inaugurou essa semana a Central do Investidor, local onde os empresários recebem as informações técnicas como condições geográficas.



As informações sobre clima, potencial eólico, turismo e economia como um todo são repassadas para os possíveis investidores. A idéia é atender pela primeira vez o empresário, encaminhando-o para o órgão público responsável.



Os incentivos fiscais também são informados para a classe empresarial. Além das condições especiais para pagamento de ICMS, os incentivos fiscais como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial – Proadi e o Programa de Apoio ao Uso do Gás Natural – Progás garantem um maior interesse na instalação de novas empresas.



A Central deverá ser a porta de entrada para os investidores no próximo ano, consolidando a economia no Rio Grande do Norte.