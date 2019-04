Verão: Criança de 10 anos morre afogada em Barra do Rio

Vlademir Alexandre Bombeiros orientam para cuidados, principalmente, com crianças.

De acordo com o Centro de Operações Integradas de Segurança Pública (Ciosp), a tragédia só não foi maior porque um banhista adulto conseguiu salvar uma segunda criança que também estava se afogando.A polícia informou que as duas crianças entraram no mar e começaram a se afogar. Com isso, um popular entrou na água e conseguiu resgatar um dos meninos. Contudo, a criança de 10 anos desapareceu e não pôde ser salva.O Ciosp informou ainda que o corpo da criança afogada passou algum tempo desaparecido, mas, em seguida, foi trazido pela correnteza para a praia. Os peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) se dirigiram até o local para buscar o corpo. Até o momento, ainda não havia identificação da criança.Neste período de veraneio, entre o fim de dezembro até fevereiro, o movimento nas praias aumenta o que eleva a probabilidade de acidentes ou mortes. Com isso, o Corpo de Bombeiros e a polícia orientam a população a tomar alguns cuidados, principalmente, com crianças.