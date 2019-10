OAB: Exame de Ordem teve 288 aprovados O número equivale a 26,6% dos inscritos e é o mais baixo desde 2006.

Dos 1.083 inscritos para a primeira fase do Exame de Ordem da OAB no Rio Grande do Norte, apenas 288 bacharéis em Direito foram aprovados, o equivalente a 26,6% do total. O número divulgado hoje não foi recebido positivamente pelo presidente da comissão de exame de Ordem, Klebet Cavalcanti Carvalho. Ele afirmou que o número ficou muito abaixo do obtido nas avaliações anteriores.



Em 2008.1, o índice de aprovação na primeira fase (questões objetivas), foi de 38,9%, contra 50,2% em 2008.2. “Eu estou surpreso com o número de aprovados em razão da prova não ter sido difícil e ter sido realizada dentro dos padrões anteriores”, afirmou Klebet Cavalcanti. Ele atribui o baixo número a fatores como as festas de final de ano e o período de veraneio.



O Exame da Ordem acontece três vezes ao ano, sempre nos meses de abril, agosto/setembro e dezembro. A relação dos aprovados na prova objetiva do Exame de Ordem 2008.3 após a interposição de recurso, bem como a convocação para a prova prático-profissional de todos os aprovados na prova objetiva, será divulgada na internet, nos endereços eletrônicos www.oab-rn.org.br e www.oab.org.br, na data provável de 18 de fevereiro de 2009. A segunda fase do exame, prova prático-profissional, será realizada em 1º de março.