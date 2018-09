Dupla armada rouba R$ 20 mil de empresária Segundo informações do delegado Márcio Delgado, da Defur, vítima já prestou queixa e disse que fato aconteceu no anel viário da UFRN.

Uma empresária, cuja identidade não foi revelada, foi mais uma vítima da “saidinha de banco” e teve R$ 20 mil roubados por dois homens armados em uma motocicleta por volta das 16h30.



O delegado Márcio Delgado Varandas, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (Defur), informou que a vítima já prestou queixa do fato ocorrido.



Segundo o delegado, com base em informações do depoimento da empresária, o roubo aconteceu no anel viário da UFRN depois da vítima ter sacado R$ 20 mil da agência do Bradesco, na Avenida Prudente de Moraes.



Questionado se a vítima reconheceu algum dos dois acusados, ele disse que os homens estavam usando capacete e isso dificultou a identificação.